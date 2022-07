Atlético e Emelec se enfrentarão nesta terça-feira (5), às 19h15, no Mineirão, em Belo Horizonte, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo será transmitido no canal ESPN e no serviço de streaming Star+.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Partida de ida

Emelec e Atlético empataram por 1 a 1 no confronto de ida das oitavas da Libertadores. O jogo foi realizado no dia 26 de junho, no estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador.