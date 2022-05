Atlético x Tolima: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Atlético e Tolima se enfrentarão nesta quarta-feira (25), às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta e última rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O jogo será transmitido no canal ESPN Brasil e no aplicativo Star+.

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Classificação do Grupo D da Libertadores

O Atlético é o primeiro colocado do Grupo D, com oito pontos. Na vice-liderança está o Tolima, com oito, e em terceiro o Independiente del Valle, com cinco. Já o América é o lanterna da chave, com dois.