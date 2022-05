Ato da esquerda na Barra teve lideranças políticas e show de Margareth Menezes

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram no Farol da Barra durante o último domingo (1º) em ato que comemorou o Dia Internacional dos Trabalhadores. Dois trios ficaram parados na região para o evento que contou com personalidades políticas e representantes de esquerda na Bahia.

O evento não teve forte adesão. O público era uma mistura entre aqueles que foram aproveitar o ato e pessoas que chegavam ou deixavam a praia no domingo de tempo instável. Apesar da chuva durante parte da manhã, durante o ato o sol abriu, permitindo que o bonito céu do Farol se fizesse presente.

O estudante Rafael Sousa Santana, 23, foi à Barra de olho no ato. E se preparou como quem vai à praia: shortinho, camisa de botão e um cooler de cerveja para passar o tempo. “Vim para aproveitar o domingo e também marcar espaço nessa luta contra o fascismo e em nome dos trabalhadores, que são quem realmente movem esse país”, disse o rapaz, morador do Calabar.

A trabalhadora doméstica Maria do Rosário, 55, não saiu de casa para o protesto, mas aproveitou a saída da praia para ficar no movimento. Ela disse que todo momento para lutar pelos direitos é importante e fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

Estiveram presentes personalidades como as deputadas federais Lídice da Mata (PSB) e Alice Portugal (PC do B), a deputada estadual Olívia Santana e nomes da Câmara Municipal de Salvador como Maria Marighella (PT), Marta Rodrigues (PT) e Augusto Vasconcelos (PC do B). Durante os discursos, os políticos defenderam pautas como a revogação da reforma trabalhista, declararam apoio a Lula e Jerônimo Rodrigues (PT), pré-candidato do PT ao governo do Estado, e pediram que os eleitores também fiquem atentos para as eleições parlamentares, ou seja, o pleito para deputados e senado.

O evento foi finalizado com show de Margareth Menezes e Jau. Aí o público aumentou bastante. Logo no início da apresentação, várias pessoas se dirigiram em direção ao palco. Margareth foi quem abriu a apresentação com a música “Canto da Massa”, single de 2019, que foi seguida do hino Faraó.

Margareth Menezes se apresentou em palco montado no Farol (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Do palco, Margareth falou em prol do trabalhador brasileiro e citou que a comemoração pelo dia 1º de Maio é justa e necessária.