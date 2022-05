Ator anuncia separação da mulher grávida: ‘Bebê não é meu’

O ator americano Steve Burton, da série General Hospital, anunciou que está se separando da esposa, Sheree Gustin, que está grávida do quarto filho. Ele falou do assunto ao esclarecer que não é o pai do filho que ela está esperando.

“Eu queria esclarecer uma coisa. Sheree e eu estamos separados. Ela anunciou recentemente que está esperando seu quarto filho. O bebê não é meu. Ainda estamos criando três lindos filhos. Gostaríamos de privacidade nesse momento. Muito amor, Steve”, escreveu ele no Instagram.

Gustin, que é influencer fitness, ainda não se manifestou sobre o caso.

Steve e Sheree estavam juntos desde 1999. Eles se conheceram nos bastidores de General Hospital, quando começaram a relação. Os dois são pais de Makena, de 18 anos, Jack, de 16, e Brooklyn, de 7.

O ator se viu envolvido em uma polêmica depois de ser demitido de General Hospital após 30 anos por se recusar a ser vacinado contra covid-19.

“Infelizmente, ‘General Hospital’ me dispensou por causa da ordem de vacinação. Eu solicitei minhas isenções médicas e religiosas e ambas foram negadas; o que dói, mas isso também se trata de liberdade pessoal para mim”, argumentou ele, também em publicação feita na web.