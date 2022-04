Ator Danton Mello deixa a TV Globo após 37 anos

A Globo decidiu não renovar o contrato com Danton Mello. O ator anunciou nas suas redes sociais sua saída da emissora após 37 anos. “O mercado vem mudando e, com isso, vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios. Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem! Eu só quero continuar fazendo o que aprendi a amar”, escreveu.Em seu texto de despedida, Danton destacou suas atuações em “Vale Tudo (1988)”, “Tieta (1989)”, “Malhação (1995)”, “Hilda Furacão (1998)”, “Cabocla (2004)” e “Sinhá Moça (2006)”. “Crescemos juntos. Afinal, dos seus 57 anos [da TV Globo], há 37 exerço minha profissão de ator. Ela foi minha escola”, disse.Danton Mello tem 46 anos de idade e estrou na televisão aos dez, em “A Gata Comeu”, em 1985. “Aprendi com os maiores artistas desse país esse ofício tão delicado e essencial”, escreveu o artista.