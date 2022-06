Ator de ‘Fear the Walking Dead’ é encontrado morto aos 18 anos

Tyler Sanders, ator de 18 anos, foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 16. Seu agente Petro Tapia confirmou a morte, mas não deu detalhes sobre a causa. Tyler interpretou a versão mais jovem de Jake Otto (Sam Underwood) em ‘Fear the Walking Dead‘ e chegou a receber uma indicação ao Daytime Emmy por sua atuação na série ‘Uma Pitada de Magia’, do Prime Video. Tyler também trabalhou em 9-1-1: Lone Star e The Rookie. “Tyler era um ator talentoso com um futuro brilhante. Ele vem de uma família maravilhosa, e pedimos que vocês respeitem a privacidade deles neste momento”, pediu Tapia em comunicado. O empresário acrescentou que a morte está sob investigação.