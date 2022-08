Ator de ‘Pantanal’ é atropelado, passa por cirurgia e assessoria revela estado de saúde

Na tarde da última terça-feira (23), o ator mirim Gustavo Corasini, que interpretou o personagem Tadeu na infância, na novela “Pantanal“, da Globo, sofreu um grave acidente e tem preocupado os fãs.

Na ocasião, a criança de apenas 12 anos, foi atropelada acidentalmente enquanto enfeitava sua rua para a Copa do Mundo. Ele não foi visto por uma vizinha, que dava marcha ré no carro e acabou atingindo Gustavo, além do seu amigo, Eduardo, de apenas 11 anos, que não resistiu.

Segundo informações da “Quem”, o ator passou por uma cirurgia e deve receber alta na próxima sexta-feira (26). Nas redes sociais, a mãe de Gustavo pediu ajuda para arrecadar dinheiro para realizar o enterro da outra criança, que infelizmente, faleceu: “A Márcia, mãe do Eduardo, é diarista e quem cuidava dos irmãos para ela trabalhar era ele”, disse.

Assessoria esclareceu o ocorrido Em um comunicado, a assessoria de imprensa informou o que aconteceu e destacou que tudo começou devido a um pequeno acidente com um pedreiro.

Isto porque, enquanto colocavam fitas na rua para sinalizar a Copa do Mundo, as crianças flagraram o momento em que a ambulância foi chamada e correram para checar o que havia acontecido.

“Um pedreiro que trabalhava na vizinhança se acidentou e uma ambulância foi chamada para socorrê-lo. As crianças correram para o local para ver o que estava acontecendo. Quando a vizinha foi retirar o carro para dar passagem, perdeu o controle e prensou as duas vítimas contra a parede. Gustavo ficou ferido e Eduardo faleceu. Mas Gustavo já foi para o quarto e está fora de perigo”, contou.

