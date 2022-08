Ator de “Pantanal” fala pela primeira vez após ser atropelado e lamenta morte de amigo

Gustavo Corasini, que deu vida a Tadeu na primeira fase de “Pantanal“, conversou com o Fantástico, exibido na noite deste domingo (28) para falar sobre o acidente que sofreu, ao lado de Eduardo Delfino, em frente a sua casa na última semana. No momento, o ator mirim está internado no Hospital Santa Marcelina para se recuperar dos ferimentos.

+ Ator mirim de “Pantanal” já sabe da morte do melhor amigo: “Sem chão”

Corasini quebrou o braço, perna e fraturou a bacia. Já seu amigo, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Em vídeo, a criança falou comentou sobre a perda do amigo. “Considerava ele como um irmão. Eu gostava muito dele, era um ótimo amigo, irmão, filho, … Ele vai deixar saudade, mas sei que ele agora está num lugar melhor e que vai ficar tudo bem”, afirmou.

Gustavo Corsini ainda está internado em hospital da Zona Leste de São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

Através de um vídeo, o ator José Loreto prestou o seu apoio ao colega de trabalho. “To aqui em nome de toda a família do ‘Pantanal’ para desejar melhoras, força e todo amor do mundo. Você é muito especial. Conte com a gente”, desejou o intérprete de Tadeu na novela “Pantanal“.

Como aconteceu o acidente de Gustavo Corasini? Se preparando para a Copa do Mundo, o ator mirim estava enfeitando a rua de sua casa com as cores da bandeira do Brasil com seu amigo Eduardo Delfino. Só que as atividades pararam quando um pedreiro sofreu uma acidente na casa do vizinho, fazendo com que eles fossem até a casa do vizinho entender o que tinha acontecido. Ao chegar na casa do vizinho, as crianças foram atropeladas por outra moradora, que estava manobrando o carro para abrir passagem para a ambulância acessar o local do acidente.

“O resgate foi socorrer [o pedreiro] e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem, se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos”, informou a mãe de Corasini.

