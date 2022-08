Ator Ezra Miller é indiciado por furto nos Estados Unidos

Depois de ter sido acusado de agressão e aliciamento de menores, o ator Ezra Miller, famoso por interpretar o super herói Flash nos filmes do Universo Expandido da DC, enfrenta um processo por furto. O ator foi indiciado pelo suposto crime cometido em maio de 2022, quando, segundo relatório obtido pelo jornal Deadline, invadiu uma casa em Vermont, nos Estados Unidos, e furtou garrafas de bebida enquanto os moradores estavam fora. O relatório também diz que o ator foi identificado após a ação de testemunhas oculares e de imagens de segurança. Miller foi notificado sobre o processo criminal no último domingo, 7, e deverá ir ao tribunal em 26 de setembro para se defender das acusações. Mesmo diante dos problemas judiciais nos últimos meses, o ator segue programado para estrear o filme solo do Flash, que deve estrear em 23 de junho de 2023. O presidente da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirma que a empresa segue confiante no sucesso da produção.