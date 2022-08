Ator famoso é envolvido em boatos de acidente, família se desespera e notícia é esclarecida

Na madrugada deste domingo (14), o ator Armando Babaioff usou sua conta do Twitter para fazer um desabafo, após ser vítima de uma fake news que deixou sua família em pânico.

Na ocasião, o título de uma matéria da internet insinuava que o artista havia sofrido um acidente: “Armando Babaioff sofre grave acidente e cirurgião confirma”, dizia a manchete. Em seguida, ele afirmou que a notícia foi enviada à sua mãe, que se desesperou com o boato.

“Numa boa. Isso aqui não se faz. Alguém da minha família viu essa p*rra e ligou para a minha mãe, que tentou me ligar e não conseguiu porque eu estava filmando. Vocês deixaram um senhora de 76 em pânico. ISSO NÃO SE FAZ CAR*LHO! ISSO É IRRESPONSÁVEL, SEUS M*RDAS! ISSO É NOJENTO!”, escreveu. Confira o post:

Numa boa. Isso aqui não se faz. Alguém da minha família viu essa porra e ligou para a minha mãe, que tentou me ligar e não conseguiu pq eu estava filmando. Vocês deixaram um senhora de 76 em pânico.

ISSO NÃO SE FAZ CARALHO! ISSO É IRRESPONSÁVEL SEUS MERDAS! ISSO É NOJENTO! pic.twitter.com/YgOQbeYdIQ

— Babaioff (@babaioff) August 14, 2022

Armando Babaioff emociona ao relembrar depressão Em um desabafo recente, feito através de um perfil numa rede social, Babaioff havia comentado sobre o período em que enfrentou a depressão. Segundo informações do portal ‘Resumo das Novelas’, ele precisou de ajuda profissional para sair da situação.

“Tive muita insônia durante esse período, perdi o apetite, perdi o interesse pelas coisas, não consegui me concentrar e me sentia culpado por ver pessoas realizando coisas, mas eu não estava com essa disposição. Tive auxílio profissional. Respirar e deitar no chão me ajudaram, passava mais rápido. Tive medo e achei que fosse morrer”, disse ele.

