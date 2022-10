Ator, humorista, ex-BBB, artista pornô e mais: Veja os famosos que se elegeram e os que não conseguiram

O primeiro turno das eleições, que aconteceu no último domingo, 2, foi marcado por manifestações políticas de famosos. Boa parte do meio artístico fez questão de expor seu posicionamento político e seu voto para presidente, mas alguns foram além e tentaram uma vaga para deputado federal, estadual e até para o senado. Alguns famosos e personalidades do esporte tiveram êxito nas urnas, é o caso do ator Mário Frias (PL-SP), que foi eleito deputado federal com mais de 122 mil votos. O ator Thiago Gagliasso (PL-RJ) também teve um número expressivo de votos, mais 100 mil votos, e se elegeu deputado estadual.O humorista Tiririca (PL-SP) teve quase 72 mil votos e o jogador de vôlei Maurício Souza (PL-MG) somou 83 mil votos. Ambos conquistaram vaga na Câmara dos Deputados. A cantora Leci Brandão (PC do B-SP) teve mais de 90 mil votos e foi reeleita deputada estadual. O ex-jogador Romário se reelegeu senador no Rio de Janeiro com mais de 2,3 milhões de votos.

Muitos famosos, no entanto, não somaram um número considerável de votos e não se elegeram. O ator André Gonçalves, que recentemente foi preso por não pagar pensão, tentou se eleger deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PV, mas somou apenas 2.354 votos. O mesmo aconteceu com o ator Mario Gomes (Republicanos), que teve 6.151 votos no Rio, e com a influenciadora Sarah Poncio, que conseguiu 26.626 votos. O ator e ex-participante de “A Fazenda” Felipe Folgosi (PL) conquistou um número mais expressivo de votos, 30.921, mas também não conseguiu se eleger. Ele tentou uma vaga de deputado federal em São Paulo. Para o mesmo cargo no Rio de Janeiro, tentou a atriz Lucélia Santos (PSB), que chegou ao fim da eleição com 10.867 votos. No mesmo Estado, a ex-paquita e ex-Power Couple Andrea Sorvetão (Republicanos) não foi eleita com 1.734 votos. O ator pornô Kid Bengala (União) tentou para deputado federal em São Paulo, mas obteve 10.312 votos e não conseguiu. Também teve ex-BBB’s lutando por uma vaga na Câmara dos Deputados e alguns deles não chegaram a ter 1% dos votos. Cris Mota (Avante), do “BBB 1”, somou apenas 237 votos no Rio, Marcos Harter (PODE), expulso do “BBB 17”, teve 1.076 votos no Mato Grosso e Ariadna Arantes terminou a eleição com 4.885 votos em São Paulo.

Leia também Neta de Gretchen fala da infância em ‘A Fazenda 14’: ‘Fui queimada por cigarro e morei na rua’ Luciano Huck entrega erro do filho ao ir votar: ‘Eleitor de primeira viagem’