Ator Kevin Spacey é acusado de agressão sexual contra três homens

O ator Kevin Spacey foi acusado por agressão sexual contra três homens nesta quinta-feira, 26. A Scotland Yard abriu investigação após receber novas denúncias contra a estrela de Hollywood por supostas agressões que teriam sido parcialmente cometidas em Lambeth, bairro de Londres onde fica o teatro Old Vic, do qual Spacey foi diretor artístico entre 2004 e 2015. Após “uma revisão das evidências coletadas pela polícia de Londres”, o Crown Prosecutor’s Office anunciou que “autorizou processos criminais contra Kevin Spacey, 62, por quatro acusações de agressão sexual a três homens”. Rosemary Ainslie, chefe da divisão de crimes especiais na capital britânica, disse que o ator “também foi acusado de fazer com que uma pessoa participasse de uma atividade sexual com penetração sem seu consentimento”.

Protagonista de filmes como “Beleza Americana” e a série da Netflix “House Of Cards“, Spacey era um dos nomes mais renomados da indústria cinematográfica, tendo vencido dois Oscars. Entretanto, uma onda de denpuncias nos Estados Unidos por assédio e agressão sexual em 2017 fez com que sua carreira fosse arruinada. Inicialmente, ele foi acusado de ter colocado as mãos no órgão sexual de um garoto de 18 anos em um bar em 2016, acusações que foram retiradas em 2019. As acusações contra Spacey aconteceram ao mesmot empo do surgimento do movimento #MeToo, baseado no caso do produtor de cinema americano Harvey Weinstein. A última aparição de Spacey no cinema foi em 2018, no filme “Billionaire Boys Club”.

*Com informações da AFP