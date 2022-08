Ator mirim Gustavo Corasini aparece sorrindo em foto após cirurgia no braço

Depois de passar por uma cirurgia no braço, o ator mirim Gustavo Corasini, de “Pantanal“, da TV Globo, apareceu sorrindo em uma foto ao lado de duas profissionais da saúde em seu perfil no Instagram. Em foto publicada na conta do garoto de 12 anos, a mãe de Gustavo, Fernanda Corasini, agradece as profissionais pelo cuidado com o jovem. “O lado bom das pessoas ruins é poder encontrar pessoas que fazem a diferença em nossas vidas. Vou levar vocês para sempre no coração”, escreveu Fernanda nesta quarta-feira, 31. Gustavo segue internado no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo, onde deu entrada depois de ter sido atropelado enquanto pintava sua rua para a Copa do Mundo. Um amigo de 13 anos estava com ele, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Antes de publicar a foto, a mãe de Gustavo relatou que o ator estava sofrendo com dores após a cirurgia, mas que ele iria superar. “Hoje foi um dia muito difícil… O dia parece que durou 1 mês. Gustavo saiu da cirurgia com muitas dores, o que é normal, segundo os médicos pelas próximas 12 horas. Só agora acalmou. Tentou se alimentar mas vomitou. Estou aqui rezando pra ir pra casa e tudo começar a voltar só [ao] normal. Serão longos dias pela frente, mas eu creio que iremos superar”, escreveu a mãe do jovem.