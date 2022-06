Ator que fez ‘Pantanal’ se muda para o Retiro dos Artistas

O ator Silvio Pozatto, que esteve no elenco da primeira versão da novela “Pantanal” (1990), mudou-se recentemente para o Retiro dos Artistas. A instituição confirmou a informação à Jovem Pan. Localizado na zona Oeste do Rio de Janeiro, o abrigo se tornou morada de diversos atores como Paulo César Pereio e Rui Resende. Silvio possui mais de 40 anos de carreira e em “Pantanal” ele interpretou Rúbem, um amigo de Madelaine, que na primeira versão foi vivida por Ítala Nandi. Outro destaque em seu currículo é a participação em “Roque Santeiro”, outra novela que marcou a teledramaturgia brasileira. O artista também atuou no teatro e fez trabalhos como fotógrafo. Segundo divulgado pelo jornal Extra, o ator tem recebido visitas frequentes, principalmente de artistas que conheceu no palco ao longo da carreira.

No ano passado, em outubro, antes de se mudar para o Retiro dos Artistas, Silvio fez um post no Facebook elogiando o abrigo. “Até onde eu sei, o Rio é a única cidade brasileira que oferece acolhedora moradia para os nossos artistas já aposentados (atores, cantores, produtores, bailarinos, poetas, vedetes, dramaturgos, figurinistas, cenógrafos, locutores, palhaços, mágicos, fotógrafos, trapezistas, pintores, músicos, maquiadores, jornalistas, técnicos, contrarregras, etc…) ou sem residência, sem parentes, sem saúde, sem dinheiro, sem destino… palmas ruidosas para o Rio, portanto… tenho imensa vontade de conhecer ao vivo esse espaço tão acarinhado, respeitado, tão criteriosamente administrado, há muitos anos, pelo valente e incansável Stepan Nercessian, com a valiosa ajuda de Zezé Motta”, escreveu o artista, que no mesmo post disse que após a pandemia faria uma visita ao local onde hoje está vivendo.