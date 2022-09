Ator que vive Eike Batista no cinema diz que filme conta ‘história triste para o Brasil’

Nesta terça-feira, 13, o programa Pânico recebeu o ator Nelson Freitas, que vive o empresário Eike Batista no filme “Eike: Tudo ou Nada“. Em entrevista, ele deu detalhes sobre a produção do longa-metragem e associou o roteiro do filme à história recente da política brasileira. É inusitado trazer um cara que tem um rótulo do humor para fazer um filme dramático. Essa história é um drama, é uma história triste. Não só triste para o Eike, é triste para o Brasil“, opinou. “Você tem uma pessoa que representa a sétima fortuna do mundo, de repente perdeu tudo. Acho que isso é o maior atrativo do filme é como é que você conseguiu fazer isso. A gente não está lá para julgar nada, a gente fez um filme em cima do livro da jornalista Malu Gaspar. Estamos ligados aos fatos que aconteceu.”

Freitas deixa claro que o filme se trata de apenas uma fase da vida do ex-bilionário e exaltou a equipe de produção. “O filme é um recorte. A vida do Eike não cabe em um longa-metragem, precisa ser uma série. A trilha é maravilhosa, o elenco é maravilhoso”, avaliou. Segundo ele, a equipe de filmagem optou para não entrar em contato com Batista para a produção do filme e comparou o caso com a atuação de Rami Malek em Bohemian Rhapsody. “Não ia ser legal o cara que fez o Freddie Mercury se encontrar com ele? Mas a produção decidiu não fazê-lo, a gente corria o risco de fazer o filme virar chapa branca. A gente queria ficar imparcial e contar uma história. É isso que a gente faz, um recorte de um momento político e econômico do Brasil, a descoberta do pré-sal. Puxa vida, é triste para o Brasil”, concluiu. “Eike: Tudo Ou Nada” estreia nos cinemas de todo o Brasil na próxima quinta-feira, 22.

Confira na íntegra a entrevista com Nelson Freitas: