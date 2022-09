Os atores José Rubens Chachá e Mariano Mattos deram detalhes sobre as experiências de interpretar Silvio Santos em diferentes fases da sua vida. Eles vivem o Dono do Baú na série O Rei da TV, que será lançada pelo Star+ Brasil em 19 de outubro.

De acordo com Chachá, que vive o dono do SBT a partir dos 60 anos de idade, O Rei da TV vai revelar para as pessoas “um personagem tão famoso e tão desconhecido ao mesmo tempo, que é o Silvio Santos“.

Veja:

Já Mariano Mattos, que protagoniza Silvio Santos dos 28 aos 45 anos de idade, aponta: “A minha linha até a década de 70 estamos falando de um Silvio que está buscando seu lugar na dramaturgia brasileira. Ele vem de uma família bastante humilde. Ele trabalhava com o que dava. Ele precisava, de fato, sobreviver.”

De acordo com os atores, a série vai apresentar dois lados do Dono do Baú: o que tenta buscar sua fama e o empresário famoso e conhecido em todo o Brasil.

“Na minha fase, ele já conseguiu chegar aonde ele queria. Já é dono de emissora, já é um homem de sucesso. Então sua relação com o mundo já é outra”, aponta Chachá.

Ao longo de oito episódios, a série mostrará desde a infância de Sílvio Santos, quando era um ambicioso vendedor nas ruas do Rio de Janeiro, mostrando as várias fases de sua carreira até se tornar um dos principais empresários da TV brasileira.

O post Atores detalham como será série sobre Silvio Santos no Star+: assista apareceu primeiro em Metrópoles.