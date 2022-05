Atração do Rock in Rio, Post Malone anuncia que será pai pela primeira vez

O rapper norte-americano Post Malone, um dos headliner do Rock in Rio 2022, anunciou que será pai pela primeira vez. Ao site TMZ, Post disse “Estou animado para este próximo capítulo da minha vida, estou o mais feliz que já estive e desde que me lembro estar triste. Hora de cuidar do meu corpo e da minha família e amigos, e espalhar o máximo de amor que pudermos todos os dias”. O músico tem 26 anos está com Ashlen Diaz, também conhecida como a rapper coreana MLMA, desde 2015 e os dois são bem reservados. Além da novidade familiar, o rapper também espera o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, ‘Twelve Carat Toothache’, previsto para 3 de junho. Não foi informado quanto tempo de gravidez a namorada de Post está.