Atração infantil com brinquedos levam famílias ao ‘Carnaval’ do Parque Villa-Lobos

O evento Família no Parque, realizado no Parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros, São Paulo, começou na última sexta-feira, 22, e vai até este domingo, 24, das 10h às 18h. São mais de vinte atrações, brinquedos como jet boat, aquele barco igual ao carrinho de bate-bate, mas que flutua numa piscina, bangue e trampolim, parede de escalada, infláveis, barracas de tiro ao alvo e até pescaria. Crianças de um a cinco anos têm um espaço especial destinado para elas, com pula-pula e carrossel. A entrada é gratuita, mas as atrações tem um valor a partir de R$ 8. Os tickets podem ser comprados na hora ou pelo site www.familianoparque.com.br.

Segundo um dos organizadores do evento, Leandro Meloni, o tema do evento neste ano é “Carnaval, um direito à marchinha”. “A gente sempre escolhe um tema. Como foi esse Carnaval fora de época também, aproveitando os desfiles das escolas de samba… Ontem, a gente teve o desfile das melhores fantasias que as crianças vieram participar aqui no Família no Parque, teve os ganhadores, que brincaram à vontade. Hoje está tendo a banda com as marchinhas de Carnaval também animando o espaço. O pessoal vai entrando no clima do Carnaval, que fazia tempo que não tinha”, comenta.

Cláudio ficou em São Paulo no feriado e foi ao Parque Villa-Lobos pela primeira, levando a filha para brincar no Família do Parque. “Está sendo muito especial, porque é a minha primeira vez neste parque e, justamente, com ela. A gente ficou a semana inteira planejando e até pensei que ia chover, fiquei com medo do tempo mudar, mas está muito agradável, muito bom”, comentou. Já o Jaque, que ainda está preferindo ficar de máscara nos locais públicos, visitou a atração com a esposa e o filho, com o objetivo de ir em todos os brinquedos. “Não só criança, mas os pais também se divertem, se atraem junto. E isso é bom, é bom para as pessoas”, diz.

