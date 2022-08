Atriz acredita em ajuda espiritual de Paulo Gustavo em Além da Ilusão

Alexandra Richter foi a convidada do Encontro nesta quarta-feira (17/8). A atriz contou que acredita na ajuda espiritual de Paulo Gustavo para sua escalação em uma novela da Globo. Enquanto a artista se preparava para outro trabalho, o diretor Luiz Henrique Rios fez uma ligação para convidá-la para um folhetim.

“Ele me ligou no dia 4 de maio, que foi o dia da partida do Paulo. Eu desci com a Lola, a cachorrinha, e estava aos prantos. Achei que ele estava me ligando para saber só como eu estava, mas ele disse: ‘Eu tenho uma notícia que vai te animar. Vamos fazer a novela?’. Na hora já falei ‘é o Paulo resolvendo tudo”, pontuou.

A Julinha, de Além da Ilusão, explicou que estaria fazendo uma outra produção. “Eu estaria fazendo a série. Eu estava realmente muito triste, muito mexida. Durante a internação dele, todo aquele processo, a luta pela vida… fiquei na negação durante muito tempo”, pontuou.

Para completar, a atriz falou do momento em que está vivendo. “Para mim, foi um presente, porque é um personagem leve, divertido, engraçado. Nesse momento que vocês falaram, que eu recebi o convite, foi muito importante. A Julinha é muito infantil, e talvez seja por isso que o público ficou apaixonado”, finalizou.

