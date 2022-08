Atriz? Anitta fala sobre mudança de carreira e revela convite

Anitta agitou as redes sociais ao participar do Podcast “PodDelas“, nesta segunda-feira (08). Apresentado pelas influenciadoras, Tata Estanieck e Bruna Unzeta, a cantora aproveitou a oportunidade e falou expôs sua vida pessoal e projetos futuros para a carreira.

Quando a entrevista estava chegando ao fim, a cantora falou de um sonho que ainda não realizou: atuar em um filme. “Estou fazendo aula desde a pandemia”. E sem dar muito detalhes, ela contou que enfim, vai realizar esse sonho: “Teve um que fui pega de surpresa e passei. Aceitei alguns convites. Mas ainda não realizei”.

Anitta abre o jogo e faz revelação sobre sua aposentadoria: “Estou cansada” “Não é segredo que eu tenho essa vontade. Falo desde sempre que não vou esperara ficar velha para parar, vou parar cedo. Não de trabalhar, mas de fazer música do jeito que eu faço. Talvez eu continue fazendo por diversão, por esporte, por amor. Mas não tenho vontade do compromisso de ter um hit, de fazer sucesso, de estar bombando”, explicou a artista.

“A indústria musical é muito injusta, principalmente com as mulheres. Você vê que cantores quanto mais velhos mais ícones eles viram. Agora, mulheres vão virando piada, o povo vai comparando se você está magra, gorda ou com ruga. Não que eu me importe com o que os outros estão pensando, mas viver nessa pressão com o tempo você acaba se deixando levar. Eu acho que é uma questão de saúde mental também”, completou Anitta.

