Atriz Carla Daniel se manifesta após prisão do suspeito pela morte do seu namorado

A atriz Carla Daniel se manifestou nesta quinta-feira, 28, sobre a prisão do suspeito de envolvimento na morte do músico Sérgio José Coutinho Stamile, que era namorado da artista e conhecido como Pirata do Arpoador. “Justiça sendo feita ao prenderem os responsáveis que tiraram a vida do nosso amado Sergio Stamile. Não podem trazê-lo de volta, mas também não irão fazer maldade com outras pessoas durante o tempo que estarão presos”, escreveu a artista ao postar um print de uma matéria do G1 sobre a prisão de Flávio Lima de Mello. Ele estava sendo procurado desde setembro do ano passado e foi detido por policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual da Polícia Civil (Polinter). Em agosto de 2021, a polícia já havia prendido Pablo Francisco da Silva, que foi identificado após as autoridades analisarem imagens de câmeras de segurança. Sérgio foi encontrado morto no Parque Garota de Ipanema no dia 9 de agosto do ano passado. O músico teria discutido e lutado com os criminosos, que queriam roubar seu celular, e acabou morto.

