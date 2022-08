Atriz de ‘Além da Ilusão’ diz que acreditava ser filha de Michael Jackson: “Tudo fazia sentido”

Caroline Dallarosa, a atriz da novela ‘Além da Ilusão’, revelou uma história inusitada em uma entrevista à coluna de Gabriel Perline, do portal IG Gente. A artista contou que acreditava ser filha de Michael Jackson, fruto de um suposto affair entre sua mãe e o cantor, que faleceu em 2009.

+ Além da Ilusão: Confira os acontecimentos do último capítulo da novela das seis

A artista contou que a situação veio à tona após fazer um teste para a Malhação de 2019. Na audição, ela interpretou uma cena em que afirmava que o cantor norte-americano estava vivo. “Acabou o teste e a mulher falou: ‘Nunca vi ninguém fazer um teste assim, foi a coisa mais esquisita que eu já vi. Foi genial!’. Ela ria e eu fiquei (pensando): ‘Não era pra achar engraçado, o que ela tá rindo? Eu falei coisas seríssimas’”, disse Carol.

A mãe de Caroline usou a história para tentar justificar a ausência do verdadeiro pai da atriz. “Ela chegou e falou: ‘Filha, sabe o motivo do seu pai não ser muito presente? Porque você não é filha dele, você é filha do Michael Jackson. Sabe aquele clipe dele com a bandeira do Brasil? Então, ele veio para o Brasil, a mamãe conheceu ele e a gente se apaixonou, e teve você. Mas a mamãe não queria essa vida de fama pra você, então a gente ficou aqui no Brasil e ele voltou para lá, mas ele gosta muito de você’”, disse a atriz.

Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Caroline Dallarosa demorou para desmentir a situação Dona Mirtes, mãe de Caroline Dallarosa, demorou para desmentir a situação e dizer que Michael Jackson não era o verdadeiro pai da atriz. A artista contou que chegou até a espalhar a fantasia para alguns amigos de infância.

“Eu devia ter uns quatro ou cinco anos, tudo fazia sentido na minha cabeça. Demorou para desmentir. Eu cheguei a falar isso na escola e todo mundo ficou me chamando de mentirosa e eu fiquei: ‘Minha mãe que contou, pode perguntar pra ela’”, completou ela.

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Apaixonado? Ex-BBB Arthur Picoli faz revelação inesperada e levanta rumores de romance

+ Revelou? Bruna Marquezine mostra presente de Anitta e revela tatuagem polêmica

+ Jojo Todynho denuncia preconceito com sua voz, confessa trauma e dispara: “Agora vou mostrar”