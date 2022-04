Atriz de ‘Seinfeld’ e ‘Toy Story’, Estelle Harris morre aos 93 anos

A atriz Estelle Harris morreu no último sábado, 2, aos 93 anos, em Palm Desert, na Califórnia – a informação foi confirmada pelo agente da norte-americana, Michael Eisenstadt, neste domingo. Conhecida como a mãe de pavio curto de George Costanza na série “Seinfeld”, gravada nos anos 1990 e de sucesso mundial, ela também dublou a Sra. Cabeça de Batata na franquia “Toy Story”. Além disso, a estadunidense interpretou a personagem Muriel no popular seriado do Disney Channel “Zack & Cody: Gêmeos em Ação” e fez participações especiais em “Law & Order”, entre outros papéis. Estelle deixa três filhos, três netos e um bisneto.