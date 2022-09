Atriz Deborah Secco desabafa sobre relacionamentos e revela segredos da sua sexualidade

A atriz, Deborah Secco, revelou durante entrevista ao ‘Jornal Extra’ detalhes da sua sexualidade, afirmando que se identifica como bissexual e que, inclusive, já se relacionou com mulheres, antes do casamento.

+ Após Jaquelline Grohalski surgir chorando e gritando em vídeo, equipe revela tudo que aconteceu

Atualmente, a atriz é casada com Hugo Moura e apesar de estar bem com a relação, ela não se importa de recordar o que já viveu. Durante o bate-papo, Deborah contou que as mulheres costumam chamar sua atenção. “Quando elas [mulheres] são muito incríveis e interessantes, me seduzem também. Mulheres, geralmente, são fodas! Sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres”, explicou.

Além disso, a musa falou sobre a necessidade de enxergar a vida com outro olhar. “ É preciso se olhar com mais leveza. Quando uma pessoa pública expõe seus erros, isso a humaniza, tira a necessidade de se mostrar sempre perfeita para o outro”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Atriz relembra erros do passado Apesar de bem resolvida com o passado, Deborah afirmou durante a conversa que precisou de bastante terapia para seguir bem com ela mesma. “É uma necessidade. Nas sessões, a gente se escuta, se entende, se perdoa e passa a viver mais leve. A crítica alheia só incomoda quando você compactua com ela. Só dói quando a gente concorda com o que ouve sobre a gente”, apontou.

Recentemente, a atriz revelou que já havia se relacionado com homens casados e ao relembrar esse momento, ela foi sincera: “Eu lido com o meu passado com muita tranquilidade. Não tenho problema em falar dos meus tropeços, acho que isso me afasta da possibilidade de cometer os mesmos erros. Se tem uma coisa que não sou na vida, é hipócrita. O que fiz está feito. Assim a gente caminha, errando e acertando”, desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Fique por dentro de tudo que está rolando nas redes sociais:

+ Naldo Benny defende esposa e faz ameaça inesperada à MC Créu: “C*zão, filho da p*ta!”

+ Bem recebida ou não? Jade Picon detalha relação com atores da Globo e revela o que ninguém sabia

+ Vai entrar na “Fazenda”? Juju Salimeni faz revelação inesperada sobre o reality e choca fãs