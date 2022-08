Atriz é cortada de novela de Walcyr Carrasco depois de fofoca: ‘Chateada’

Os bastidores da Globo estão pegando fogo! Em uma entrevista, Rita Guedes afirmou ter sido cortada de uma novela escrita por Walcyr Carrasco por conta de uma fofoca. Muito gente como a gente!

Na época, a atriz estava com compromissos marcados nos Estados Unidos, porém, topou entrar para o elenco de uma peça de Walcyr. A condição para tal é que ela apenas estrearia o espetáculo e depois seria substituída. Mas, com algumas baixas no elenco, essa saída de Rita não pegou bem nos bastidores.

“Um dia deram uma nota de que teria uma novela do Walcyr Carrasco e eu faria, e o Walcyr respondeu que eu não iria mais trabalhar com ele. Eu estava nos Estados Unidos, nem sabia. Fiquei muito chateada”, contou Guedes no podcast Papagaio Falante.

“Eu não falei ‘não’ pro Walcyr porque tinha feito um grande personagem dele. Mas disse que eu só poderia estrear e depois precisaria de uma substituta. Atrasaram a estreia. Primeiro saiu a Fernanda Souza, depois o Kiko Mascarenhas… Então do dia que eu ficaria apenas um mês, foram todos de ensaios”, relembrou Rita.

Será que ficou esse ‘climão’ ou os dois acabaram se resolvendo? “Como tiveram essas substituições, não teve nada [de apresentação]. Quando eu fui a terceira que precisei a sair, o produtor passou outra história, foi maldade. Ele nunca chegou pro Walcyr e disse que eu tinha um compromisso. Paguei por algo que eu não tinha nada a ver”, afirmou.

Em seguida, Rita Guedes explicou que, tempos depois, eles se encontraram e se desculparam pelo mal-entendido. Assim, eles conseguiram descobrir que, na verdade, o produtor havia mentido para Walcyr: “Eu gosto muito dele. Depois a gente teve a oportunidade de se falar tanto pessoalmente como pelas redes sociais”.

Abaixo você confere o momento exato do podcast em que Rita Guedes conta a história e o desfecho dessa situação, um tanto quanto saia-justa, não é mesmo?

