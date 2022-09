Atriz é flagrada fora de si, imagens assustadoras preocupam e família planeja providências

Na última quarta-feira (7), a atriz Cara Delevingne preocupou os fãs e familiares, após ser flagrada em um aeroporto, visivelmente fora de si.

+ Se arrependeu? Ex-BBB declara voto em Bolsonaro, volta atrás e revela o que ninguém esperava

Segundo informações do jornal “Daily Mall“, a celebridade já tinha sido vista a caminho do local, com os pés pra fora de um carro. Na ocasião, ela iria pegar um voo na aeronave do cantor Jay-Z e no entanto, chegou duas horas atrasada.

Embora tenha conseguido embarcar, Cara teria se retirado do transporte 45 minutos depois. Depois do ocorrido, viralizou nas redes sociais um vídeo de Delevingne descalça e totalmente agitada. Confira o registro:

bro what happened to her #caradelevingne pic.twitter.com/mCJBWieSRo

— selᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@ulirathex) September 7, 2022

Família de Cara Delevingne pretende intervir Ao jornal “The Sun“, um amigo próximo da celebridade revelou que a família da atriz está realmente preocupada com o estado da famosa, além de estarem planejando tomar providências.

“Estamos todos incrivelmente preocupados. A situação está aumentando há algumas semanas e a família de Cara está envolvida. Fala-se em realizar algum tipo de intervenção e garantir que Cara receba a ajuda de que ela pode precisar. Ela está queimando a vela dos dois lados ultimamente, e isso claramente está cobrando seu preço”, lamentou.

Fique por dentro de TUDO que está rolando no mundo dos famosos:

+ Proibiu? Record se pronuncia após suposto veto em roupas vermelhas de Deolane na “Fazenda”

+ Chamou de chifruda? Após brincadeira, Maraisa esclarece rumores de climão com Maiara

+ Após morte de Elizabeth II, filho da Rainha faz revelação inédita e choca internautas: “Eu sei”