Atriz e humorista Claudia Jimenez morre de insuficiência cardíaca no Rio de Janeiro, aos 63 anos

A atriz e humorista Claudia Jimenez morreu no início da manhã deste sábado, 20, no Rio de Janeiro, aos 63 anos de idade. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul da capital fluminense. Segundo a assessoria de imrpensa da Globo, Claudia morreu de insuficiência cardíaca. Ela sofreu um infarto em 1999 e, de lá até sua morte, passou por tês cirurgias coronárias. Na primeira, colocou cinco pontes de safena. Depois, em 2012, passou por operação para a substituição a válvula aórtica por uma sintética. Em 2014, a atriz colocou um marca-passo. Os problemas no coração decorreram de um tumor maligno no mediastino que quase abreviou a vida de Claudia em 1986. Ela conseguiu se curar, mas os tecidos do coração ficaram comprometidos.

Jimenez ficou conhecida por diversos trabalhos na teledramaturgia brasileira, sendo Dona Cacilda, da “Escolinha do Professor Raimundo”, e Edileuza, do programa “Sai de Baixo”, seus personagens mais marcantes. Ele começou a carreira no cinema, em 1978, no filme “Ópera do Malandro”, e estreou na TV Globo um ano depois, na série “Malu Mulher”. Ela recebeu dezenas de homenagens dos colegas com quem contracenou, entre eles Miguel Falabella, seu parceiro cômico em “Sai de Baixo”. “Estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos, ao seu único e irreproduzível tempo de comédia. Obrigado por ter caminhado a meu lado nesta passagem. Betty Lago e Mercedinha certamente vão recebê”-la em festa! A nós, resta a saudade e a responsabilidade de manter viva a memória do seu imenso talento”, escreveu o ator e diretor em uma rede social.