Atriz Fadile Waked fala sobre rumores de Silent Hill

Os rumores de Silent Hill voltaram com tudo nos último meses após o insider Dusk Golem vazar diversas imagens que supostamente seriam do novo jogo. Uma das imagens chamou bastante atenção, mostrando uma garota que poderia ser a protagonista do título.

Não demorou para os jogadores ligarem a personagem com a atriz e modelo Fadile Waked, a qual por coincidência é uma Brasileira morando no Japão. Alguns até afirmaram que seria ela a garota que apareceu em fotos com Hideo Kojima.

A atriz recentemente participou de uma entrevista com o canal brasileiro do jornalista Alan Dastan Uemura. Com uma personalidade carismática e alegre, a atriz comentou sobre os rumores do jogo.

Fadile Waked diz ter ficado surpresa com quantas informações suas acabaram vazando, incluindo sua altura e peso, dados que apenas sua agência possuía. No entanto, ao comentar as imagens, a atriz diz que ao “brincar” sobre o vazamento ser real, acabou estourando na internet, mas em nenhum momento negou ser ela nas imagens, apenas dizendo “não sei, não sei”.

Já sobre as imagens da garota ao lado de Hideo Kojima, a atriz foi taxativa em afirmar que não era ela, confirmando ser impossível essa ligação entre ela e o desenvolvedor japonês de jogos.

Essa aí não sou eu. Essa aí eu posso confirmar… eu já confirmei… essa menina não sou eu. É impossível ser eu. Não sou eu. Essa aí.

Por falar em jogos, ao ser questionada se poderia no futuro ser chamada para Silent Hill após todo esse alvoroço, Fadile Waked afirma que no Japão é normal usarem atores estrangeiros para jogos.

Nossa, que pergunta. Uma coisa eu posso te falar, talvez. […] Quando você é uma atriz estrangeira no Japão, é comum você participar de personagens de jogos. Você ser um personagem de game.

Então acredito que sim, tenho a oportunidade. Sempre tenho oportunidade.

Por fim, a atriz termina a entrevista agradecendo a todos pela positividade e afirma que “vocês não irão se decepcionar”. Se ela estará realmente no próximo Silent Hill, teremos que esperar para ver