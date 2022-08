Atriz Lúcia Alves recebe alta após internação para tratar câncer

A atriz Lúcia Alves (foto em destaque) recebeu alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, após seis dias internada na unidade de saúde. A artista de 73 anos passou por um tratamento contra um câncer no pâncreas no local.

De acordo com o jornal Extra, a ex-Globo foi liberada para retornar para sua casa na última quinta-feira (25/8). Ela foi internada em 19 de agosto.

A atriz atuou pela última vez na Globo em Joia Rara, em 2013. Além das duas novelas feitas na Globo, Lúcia Alves também fez carreira no teatro e no cinema. A atriz passou pelo SBT, quando fez Uma Rosa com Amor (2010).

Ela também esteve presente em Irmãos Coragem, Malu Mulher, Anos Dourados e Barriga de Aluguel.

