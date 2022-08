Atriz pornô diz que terminou casamento após marido não querer fazer sexo

A atriz pornô americana Mia Malkova, 30, disse que decidiu terminar seu casamento por seu ex-marido se recusar a fazer sexo com ela. Em entrevista ao podcast Touchy Subject e repercutida pela imprensa internacional, a atriz de filmes adultos disse que seu ex-companheiro não a elogiava e que isso gerou problemas de falta de intimidade sexual entre o casal. “O motivo pelo qual eu me sentia tão infeliz é porque a gente tinha problemas de intimidade na relação. (Ele) Nunca queria fazer sexo comigo”, disse Malkova. “Me considero uma pessoa romântica e eu o amava, ele era meu melhor amigo. Para mim, ele era a única pessoa com quem eu realmente queria fazer sexo”, declarou. “Então o fato de a gente não transar, dele não me procurar para isso, fez com que eu me sentisse feia e que não fosse sexy”, continuou a atriz pornô. Malkova, que tem mais de 11 milhões de seguidores, também disse que o ex-parceiro só a procurava para transar quando queria gravar conteúdos. Eles se divorciaram em 2018, mas as razões só foram expostas neste ano. Ao final da entrevista, a atriz disse que seu novo companheiro e ela mantém uma vida sexual ativa.