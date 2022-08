Atriz sul-coreana Yoo Joo-eun, de ‘Big Forest’, morre aos 27 anos

A atriz sul-coreana Yoo Joo-eun, que participou em sucessos coreanos, morreu nesta segunda-feira, 29, aos 27 anos. A informação foi divulgada pelo jornal coreano Chosun News após o irmão da atriz fazer uma publicação em no perfil de Joo-eun confirmado a morte. “Em 29 de agosto de 2022, Joo-eun deixou este lugar e foi para um lugar confortável. Se você tiver tempo, por favor, reverencie Joo-eun em seu caminho”, disse o parente da atriz. A publicação também incluiu uma nota escrita por Yoo, que começava com pedido de desculpa aos familiares e amigos e um agradecimento pelo apoio recebido. Posteriormente, a conta foi desativada. “Sempre quis atuar. Talvez fosse tudo para mim ou apenas uma pequena parte de mim. Mas acontece seguir essa carreira era muito difícil. Eu não queria fazer mais nada, e foi excruciante”, escreveu a atriz. Yoo Joo Eun ficou conhecida por participar do drama “Big Forest” (2018) e pela série “Joseon Survival Period” (2019). O velório de Joo-eun será em 31 de agosto na cidade de Suwon, na Coreia do Sul.