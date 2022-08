Atriz Vitória Strada revela que sofreu abuso na adolescência: “Não tive forças para gritar”

A atriz e campeã da última ‘Dança dos Famosos‘, Vitória Strada, revelou durante entrevista para a ‘Revista JP’, que sofreu abuso adolescência. Além disso, ela contou que, atualmente, está se permitindo viver mais intensamente.

+Romance no ar! Jogador do Flamengo, Gabigol, vive affair com atriz de ‘Pantanal’

“Um homem sentou ao meu lado no ônibus e ficou passando a mão nas minhas pernas. Eu tinha 16 anos, usava a farda do colégio. Fiquei congelada, não tive forças para gritar”, revelou Vitória.

Na sequência, a atriz contou que não conseguiu contar para os seus pais e se sentiu culpada. “Cheguei em casa e não quis contar para os meus pais por vergonha, como se eu tivesse alguma culpa por aquilo ter acontecido. A sensação de fragilidade, de estar sendo invadida, a vulnerabilidade… Lembro daquele momento em flashes. Dizem que isso acontece porque a mente bloqueia nossos traumas de alguma forma”, desabafa.

Vitória revelou ainda que não viveu a adolescência da forma que deveria ou esperava. “Sempre me senti no caminho contrário ao das meninas da minha idade. Enquanto minhas amigas de infância já ficaram bêbadas na balada, fizeram um monte de loucuras e hoje têm histórias divertidas para contar, eu não tenho.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Revista Joyce Pascowitch (@revistajp)

Durante o bate-papo, Vitória compartilhou o desejo de ser mais livre e buscar novos caminhos. “Sinto que agora preciso ter uma adolescência que não vivi. Quero me permitir ser mais doida, falar meio sem pensar… Fazer as coisas mais por prazer do que por dever”, disse à revista.

A global contou também que as sessões de terapia fizeram bem e mudaram a forma como ela enxergava algumas coisas. “Outro dia, bebi uns golinhos de gim e fiquei completamente de pileque. Meus amigos riam da minha cara. Eu explicava que era ordem da terapeuta”, destaca.

Strada fala sobre o relacionamento com Marcella Rica Recentemente, durante entrevista ao ‘Conversa com Bial’, na TV Globo, Vitória contou como foi o início da sua relação com a também atriz Marcella Rica.

“Dentro de tantas dúvidas, ela foi uma certeza. Os momentos de dúvida, não foram nem dúvidas, foram questionamentos. Meu sentimento pela Marcella surgiu com tanta força que eu não tive tempo para dizer que não estava acontecendo.”

Ela disse que foi a primeira vez que se apaixonou por uma mulher e teve que aprender a lidar com esse sentimento. “Era uma coisa muito nova. A primeira vez que eu estava sentindo algo totalmente diferente por uma mulher. É um momento que você não pode se julgar. Esse sentimento veio tão forte.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada (@vitoriastrada_)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+Barradas? Ex-bbbs ficam de fora do aniversário de Pedro Scooby e debocham nas redes sociais

+Romance no ar! Jogador do Flamengo, Gabigol, vive affair com atriz de ‘Pantanal’

+Jogadora de vôlei revela affair com ex-BBB, Rodrigo Mussi, na noite do acidente