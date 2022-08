Atuação de Neymar pelo PSG é exaltada por jornal francês: “Um deleite”

A atuação de gala do astro Neymar Jr. na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Clermont, neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Francês, rendeu elogios da imprensa local.

O brasileiro foi autor de um gols e três assistências no triunfo por 5 a 0, e foi exaltado pelo jornal L’Equipe ao final do jogo. Ele ainda foi eleito o ‘melhor em campo’ pelo periódico, recebendo nota 9.

“Quando está neste nível, Neymar é um jogador único. Três assistências, um gol e a impressão de que, após um longo tempo, o brasileiro recuperou completamente sua magia. Nesta função, entre as linhas de marcação, Ney pode usar sua aceleração e sua capacidade de dar o último passe. Também confirmou que pode fazer esforços defensivos. Um deleite”, escreveu a publicação.

Com apenas dois jogos oficiais pelo PSG nesta temporada, Neymar já soma três gols e três assistências. Os outros tentos foram marcados na Supercopa da França, diante do Nantes, sendo um deles um belo gol de falta.

Além do atacante, outro que fez grande partida foi Messi. O argentino balançou as duas redes: no primeiro, foi assistido por Neymar, e, no segundo, marcou de bicicleta.

O próximo compromisso do clube parisiense é contra o Montpellier, pela segunda rodada da Ligue 1. O confronto está marcado para o próximo sábado, às 16 horas (de Brasília)