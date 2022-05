Audi atualiza propulsor do Q3 e Peugeot 208 ganha motor do Fiat Argo

O Audi Q3 ganhou motor 2.0 e tração integral, em julho, o SUV será produzido no país

Próximo do início da produção nacional, agendada para julho, a atual geração do Audi Q3 ganhou uma nova motorização e a carroceria Sportback, que tem estilo coupé.

O motor 1.4 turbo, o único oferecido no lançamento nacional, em 2020, deixa de ser oferecido. Agora, o SUV é equipado apenas com o motor 2 litros turbo a gasolina que gera 231 cv e 34,7 kgfm de torque – o mesmo propulsor que equipa o Volkswagen Jetta GLI.

Para completar o conjunto, uma transmissão automática de oito velocidades e a tração integral quattro, que pela primeira vez, equipará um Audi fabricado no país.

No total, a empresa irá oferecer cinco configurações, que custa a partir de R$ 273.990. Mas para ter a carroceria com estilo coupé o preço inicial é de R$ 315.990. A topo de linha custa R$ 339.990.

208 GANHA MOTOR FIAT

Lançado no final de 2020 pela então PSA, o Peugeot 208 patinou nas vendas até a associação do grupo francês com o ítalo-americano FCA.

Sob o comando da Stellantis, fusão dos conglomerados automotivos, a marca começou a deslanchar nas vendas e a rede de concessionárias está sendo ampliada.

Stellantis aplica o motor do Fiat Argo no Peugeot 208

Nesta semana, a empresa lançou a linha 2023 do 208 com o motor 1 litro aspirado que é utilizado no Fiat Argo. O propulsor rende até 75 cv de potência e entrega 10,7 kgfm de torque e é associado sempre a uma transmissão manual.

O hatch ficou mais competitivo e, com essa motorização, é oferecido em duas configurações: Like (R$ 72.990) e Style (R$ 79.990). A central multimídia é nova em ambas.

OROCH COM MOTOR TURBO

Lançada no final de 2015, a Oroch passou pela primeira reestilização e ganhou um motor 1.3 turbo na versão topo de linha, a Outsider.

No total, são três versões duas com motor 1.6 aspirado e transmissão manual e a Outsider, que conta com o propulsor turbo e transmissão automática (CVT). Custa entre R$ 105.800 (Pro) e R$ 137.100 (Outsider). Confira o vídeo.

Dê play e confira a avaliação da picape da Renault

MARCAS MAIS VALIOSAS

A Toyota foi o único fabricante automotivo a figurar no top 10 da lista da Forbes com as marcas mais valiosas do mundo.

O tradicional ranking é definido por critérios ligados ao desempenho comercial no intervalo de um ano a partir do mês de abril.

De acordo com a Forbes, a empresa japonesa tem um valor de mercado de US$ 237,7 bilhões, o equivalente a R$ 1,13 trilhão.

A Toyota é a maior fabricante de veículos do mundo

Na sequência, ficaram: Grupo Volkswagen (US$ 82,4 bilhões), Mercedes-Benz (US$ 74,62 bilhões), Ford (US$ 60,8 bilhões), BMW Group (US$ 55,98 bilhões), General Motors (US$ 57,89 bilhões), Stellantis (US$ 44,26 bilhões), Honda (US$ 44,99 bilhões), Mitsubishi (US$ 50,87 bilhões) e Hyundai (US$ 37,61 bilhões).

ENGENHARIA EM ALTA

A Ford anunciou a ampliação das operações do Centro de Desenvolvimento e Tecnologia mantido pela empresa em Camaçari, na Bahia.

De acordo com o fabricante, 500 novas posições foram criadas nos últimos meses no time de engenharia. Atualmente, o departamento tem 1.500 profissionais dedicados ao desenvolvimento de projetos globais da Ford.

A Ford está estreitando parcerias com a Universidade Federal da Bahia e o Senai Cimatec.

PLANEJAMENTO FINAL

A Great Wall Motors pretende definir até o final de julho a sua rede de concessionários no país.



Até lá, cerca de cem grupos econômicos pleiteiam concessões da marca, desses, o fabricante chinês pretende nomear trinta.

A operação será iniciada por modelos importados das marcas subsidiárias Haval, Tank e Poer.

A expectativa é compor uma rede com 130 concessionárias, que serão instaladas em mais de 100 cidades até o ano que vem.

RANKING DE EMPLACAMENTOS

No acumulado deste mês, a Fiat Strada está com 9.604 emplacamentos de modelos zero-quilômetro no país.

A segunda posição é do Hyundai HB20 (8.586) e a terceira do Fiat Mobi (6.018). Fecham os cinco primeiros Chevrolet Onix (5.848) e Hyundai Creta (5.609).

Na Bahia, os protagonistas são: Fiat Strada (362), em primeiro, Fiat Toro (270), na segunda posição, e Hyundai Creta (261), em terceiro lugar. A lista segue com os Chevrolet Tracker (250) e Onix (246).

CRETA COM TRAJE ESPORTE

A Hyundai confirmou que a grife esportiva N Line irá estrear no mercado brasileiro nas próximas semanas.

Por enquanto, o fabricante coreano não confirmou qual será o veículo, mas aposto no Creta.

Por enquanto, a Hyundai divulgou apenas esta imagem

A expectativa é que sejam aplicados itens esportivos, sem modificações mecânicas no SUV.