Audi estreará na F1 a partir da temporada de 2026

O CEO da Audi, Markus Duesmann, confirmou nesta sexta-feira (26/8) que a montadora alemã estreará na Fórmula 1 a partir da temporada de 2026, mas como fabricante de motores.

A empresa desenvolverá seu motor híbrido em Neubourg-sur-le-Danube, no estado da Baviera, e buscará fechar em um futuro próximo uma parceria com alguma equipe da principal categoria do automobilismo mundial.

Ao que tudo indica, a Audi poderá encontrar sua parceira até o final do ano, podendo assinar um vínculo com a Sauber, que atualmente disputa a categoria sob o nome da Alfa Romeo e tem seus motores fornecidos pela italiana Ferrari.

“O automobilismo é parte integrante do DNA da Audi e a Fórmula 1 é tanto um palco global para nossa marca quanto um laboratório de desenvolvimento altamente estimulante. A combinação de alto desempenho e competição é sempre um motor de inovação, transferência e tecnologia. Com as novas regras, é o momento certo para nos envolvermos”, declarou Duesmann durante uma coletiva de imprensa em Spa-Francorchamps.

A chegada da Audi colocará um ponto final em um longo jejum, pois será a primeira vez em mais de 10 anos que um motor de F1 voltará a ser construído em território alemão.