Augusto Aras é contido por segurança em briga na PGR; vídeo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, precisou ser contido por seguranças na sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal nesta terça-feira (24) após levantar-se da cadeira para discutir com um colega. Ele afirmou que o subprocurador Nívio de Freitas não era “digno de respeito”.

A discussão, transmitida ao vivo, mostra o momento em que Aras se levanta em direção ao procurador, que apresentara posição contrária à do procurador-geral da República sobre a eleição de membros para câmaras temáticas do MP.

Aras anunciou aos colegas que abriria uma votação, e foi interrompido por Nívio: “Posso sustentar meu ponto de vista, presidente?”. O procurador-geral da República respondeu: “Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega…”. Ele foi novamente interrompido por Nívio.

“Bagunça não. Vossa excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então, se vossa excelência quer respeito, me respeite também”, diz.

Aras retrucou: “Vossa excelência não é digno de respeito”.

O bate-boca escalonou e o chefe da PGR se levantou da cadeira e andou rapidamente em direção ao colega. As imagens mostram um segurança correndo antes de a transmissão de vídeo ser suspensa.

“Vossa excelência não é digno de respeito”, repetia Aras. Nívio dizia: “Não chegue perto de mim”.