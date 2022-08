Aula inaugural do projeto “Guarda Mirim”

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, à aula inaugural da Guarda Mirim.

Trata-se de Projeto socioassistencial pioneiro no extremo sul da Bahia, o qual acontece de forma pioneira, graças a parceria estabelecida com a Guarda Civil do Município.

A aula de formação para a Guarda Mirim tem por objetivo contribuir com a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, para o exercício da cidadania durante os 04 meses de curso. Durante esse tempo o projeto que atenderá duas turmas, sendo manhã e tarde, totalizando 42 usuários acompanhados pelos equipamentos CRAS I, CRAS II e CREAS.

O evento contou com a participação do Comandante da GCM, Paulo Reis, o Sub Comandante Ápio, Inspetores e GCMs, ainda excelentíssimo Prefeito Marcelo Angênica.

