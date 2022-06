Aumento de casos de covid-19 acende alerta na Alba, que mantém atividades presenciais

O aumento dos casos de covid-19 na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) preocupa a casa. O número de infectados com a doença chega a 70, segundo informações de bastidores. Entre os que testaram positivo, estão os deputados Sandro Régis (DEM), Robinson Almeida (PT) e Nelson Leal (PP). O setor de saúde da Alba preferiu não comentar o número. Novas orientações só serão decididas quando Adolfo Menezes (PSD) reassumir a presidência, que no momento é exercida pelo deputado Paulo Rangel (PT).

O serviço médico da Alba recomenda a utilização de máscaras, uso de álcool gel e que se evite aglomeração. Manter a vacinação atualizada também é orientado. Uma nova reunião da Mesa Diretora pode decidir por outros mecanismos de controle para evitar a disseminação da doença.

Mesmo com o crescimento de casos, as atividades na Casa permanecem presenciais. Uma sessão extraordinária foi convocada para essa quarta (8), com previsão de votação de quatro projetos do Poder Executivo e um da iniciativa parlamentar.

O deputado Paulo Rangel determinou que os casos de covid sejam monitorados pelo serviço médico, que também vai acompanhar a curva de contaminação. Os funcionários infectados devem cumprir quarentena.

O deputado Sandro Regis postou um vídeo há quatro dias dizendo que estava “congestionado” e com a garganta incomodando e resolveu fazer o teste, que deu positivo. Na manhã de hoje, ele diz que refez o teste, com o resultado sendo negativo. “Estou liberado para retornar às atividades”, escreveu.

Robinson informou ontem nas redes sociais que está com sintomas leves. “Cumprirei isolamento esses dias, seguindo orientação médica. Manterei a rotina de trabalho virtual”, afirmou.

Já Nelson Lean informou há três dias que estava com sintomas gripais e um leve incômodo, fazendo o teste e confirmando que está com covid. Ele relembrou a primeira vez que teve a doença e disse que agora os sintomas são mais moderados. “Vou me tratar em casa, tomando todos os cuidados”.