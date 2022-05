Autor da morte da menina Karina, em Angra dos Reis, é preso no RJ

Uma força-tarefa das Polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira (04), o suspeito de matar a menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, em Angra dos Reis, no sul fluminense. A criança foi atingida por uma bala perdida na noite do último domingo, no bairro de Volta Fria.

O acusado de fazer o disparo, que atingiu acidentalmente Karina, estava escondido na casa do pai, no Bairro Tribobó , em São Gonçalo, na região metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, ele teria atirado contra um usuário de drogas, que deve dinheiro ao grupo criminoso do qual o suspeito faria parte. A bala acabou atingindo a criança.

Esta foi a segunda prisão em 24 horas. Nesta terça-feira (03), outro suspeito de participar da ação que resultou na morte de Karina também foi localizado pela Polícia.

As operações de busca fizeram parta da Missão Redentor, que conta com um grupo de policiais especializados na área de inteligência no combate às organizações criminosas violentas, voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

