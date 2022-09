Autor de relatório contra urnas visitou “sala secreta” com Moraes

Acompanhado pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, o engenheiro contratado pelo PL para contestar segurança das urnas eletrônicas, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, visitou a sala de totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última quarta-feira (28/9). A informação é do Globo.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também estava ao lado de Rocha e de Moraes. A visita durou cerca de 10 minutos e o engenheiro desejou “boas energias” aos servidores da tecnologia de informação.

Horas após o encontro, o PL divulgou documento para apontar uma “série de falhas” que, segundo a legenda, poderão impactar nos resultados das eleições deste ano. O relatório, de autoria de Carlos Rocha, cita ao menos 24 “irregularidades” no TSE.

As páginas citam que as medidas de segurança da informações do TSE possuem um “quadro de atraso” que, conforme o documento, expõem “vulnerabilidade relevante”.

Entretanto, com Moraes, Valdemar Costa Neto, afirmou não haver “sala secreta” para apuração dos votos e não apontou nenhum reparo a ser feito no sistema de urnas eletrônicas.

A mando de Moraes, o relatório foi encaminhado ao inquérito das fake news, que irá realizar “apuração de responsabilidade criminal de seus idealizadores”.

