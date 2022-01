Autor de roubos em lotéricas de Minas Gerais é preso em Salvador

Covid



Publicado em 29 de jan de 2022 e atualizado às 16:33

Uma ação conjunta entre policiais das Coordenações de Polícia Interestadual (Polinter) e de Operações Especiais (COE) resultou na prisão de um assaltante de lotéricas de Minas Gerais, no bairro de Plataforma, em Salvador, na quinta-feira (27).

O homem, que responde a dois inquéritos policiais pelos crimes praticados contra as instituições financeiras do município mineiro de Pirapora, teve os mandados de prisão cumpridos pelos policiais da Polinter e da COE, após o compartilhamento de informações com a 5ª Delegacia Regional daquele município de Minas. Ele passou por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e será recambiado.

Ascom-PC / Tony Silva