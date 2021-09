Autoridades registraram tentativa de homicídio na Várzea Alegre

Destaque



Publicado em 13 de set de 2021 e atualizado às 12:28

Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde de domingo (12) de setembro no município de Itamaraju.

A vítima estava num estabelecimento localizado no bairro Várzea Alegre, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo e necessitou de cuidados médicos.

Pessoas notificaram a central do SAMU 192 e Polícia Militar, que destinaram unidades até o local, no entanto, o a vítima Lucas Souza Broisler, foi socorrido com ajude de moradores e deu entrada no hospital municipal.

Na unidade hospitalar passou por procedimentos cirúrgicos para a remoção de projeteis, onde permaneceu em observação, mas seu estado de saúde é estável.

A polícia tenta identificar os autores e vão ouvir o depoimento da vítima, para esclarecer a motivação do crime.