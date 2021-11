Autorizada obra de pavimentação da BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu

Destaque



Publicado em 26 de nov de 2021 e atualizado às 16:52

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

O governador Rui Costa esteve em Itamaraju, no extremo sul do estado, nesta sexta-feira (26), para assinar ordem de serviço que autoriza a Secretaria de Infraestrutura a dar início às obras de melhoramento e pavimentação da rodovia BA-284, do entroncamento da BR-101, trecho entre Itamaraju e Jucuruçu, subtrecho Povoado Pau D’Alho. A obra tem valor estimado de R$ 37,6 milhões, com 35 quilômetros de extensão, e vai beneficiar 73 mil habitantes dos dois municípios.

“Estamos aqui para cumprir o compromisso de fazer essa estrada tão desejada pela população da região. Com esta última etapa autorizada, o Governo do Estado conclui a obra de pavimentação dessa rodovia que possui um total de 100 quilômetros de extensão”, destacou o governador.

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, a cidade de Jucuruçu nunca tinha tido uma estrada pavimentada. “Era um sonho da região. Duas etapas já haviam sido realizadas e agora iremos concluir a obra, levando mais dignidade, conforto e segurança para as pessoas que residem nessas localidades”, explicou.

Dentre os anúncios, Rui autorizou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) a proceder com a licitação para a reforma do Complexo Policial de Itamaraju e também autorizou a Secretaria da Educação do Estado (SEC) a dar início à construção de um complexo esportivo incorporado ao Ginásio Municipal Dr. Almir Nobre de Almeida, além das obras de modernização do Complexo Integrado de Educação de Itamaraju. As intervenções no colégio envolvem implantação de campo society com grama sintética e arquibancada, piscina semiolímpica, pista de salto e vestiário. Foi assinada ainda ordem de serviço para implementar a modernização do Colégio Estadual Professora Aurivaldina Joazeiro, com reforma e cobertura da quadra poliesportiva e vestiário.

“Serão duas escolas modernizadas, que contarão ainda com refeitório, auditório e biblioteca. Já o complexo esportivo terá piscina, arena de lutas e outras estruturas que vão garantir aos estudantes a prática de esportes e aprendizagem através de atividades culturais e de arte”, afirmou o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues.

Em 2017, o Governo da Bahia entregou um Distrito de Segurança Pública (Disep) do Tipo VII para Itamaraju, que no mesmo ano passou a ser beneficiada pela Policlínica Regional do Extremo Sul, em Teixeira de Freitas. Em 2019, a gestão estadual entregou a recuperação e pavimentação da BA-284 trecho Jucuruçu – Itamaraju, subtrecho distrito de Nova Alegria e distrito do Alho, num investimento de mais de R$ 23 milhões.

Por | Secom BA