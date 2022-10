Auxílio Brasil: beneficiários têm até sexta-feira para atualizar dados

Termina nesta sexta-feira (14) o prazo para atualizar as informações no CadÚnico, Cadastro Único de benefícios do governo federal. Se você for beneficiário do Auxílio Brasil e não tiver atualizado os dados nos últimos dois anos, é necessário fazer isso agora. Quem não fizer, corre o risco de perder o benefício.

Para verificar os dados, é preciso baixar o aplicativo do CadÚnico no portal Gov.br. O download é gratuito. Se o seu cadastro continuar igual, basta confirmar as informações que já estão lá. Se tiver alguma mudança, vai ser preciso ir até um posto de atendimento para agendar uma entrevista de atualização cadastral.

O Ministério da Cidadania, que coordena o Auxílio Brasil, informou que a revisão do cadastro deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que tiver alguma alteração. Isso ajuda a manter a base de dados do CadÚnico mais parecida com a realidade das famílias.

Com informações da Agência Brasil.



© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Economia Medida é para famílias com Cadastro Único desatualizado há 2 anos Brasília Roberto Piza / Guilherme Strozi Victor Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional Auxílio Brasil Cadúnico Cadastro atualiação Dados 61:00