O calendário de pagamento do Auxílio Brasil terá sete pagamentos nos próximos dias, de 23 a 31 de maio de 2022. Neste mês, o programa será voltado para 18,1 milhões de famílias e terá um tíquete médio de R$ 409,51. Além do benefício básico, há rendas complementares de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil em maio:

23 de maio, segunda-feira – depósito do Auxílio Brasil para inscritos com NIS final 4;

24 de maio, terça-feira – depósito do Auxílio para inscritos com NIS final 5;

25 de maio, quarta-feira – depósito do Auxílio Brasil para inscritos com NIS final 6;

26 de maio, quinta-feira – depósito do Auxílio Brasil para inscritos com NIS final 7;

27 de maio, sexta-feira – depósito do Auxílio para inscritos com NIS final 8;

30 de maio, segunda-feira – depósito do Auxílio Brasil para inscritos com NIS final 9;

31 de maio, terça-feira – depósito do Auxílio Brasil para inscritos com NIS final 0.

Mais sobre o assunto Brasil Auxílio Brasil: governo publica lei que estabelece valor de R$ 400



Política Auxílio Brasil: Bolsonaro sanciona valor mínimo permanente de R$ 400



Brasil Auxílio Brasil bloqueado em maio e junho: o que fazer?



Brasil Ao menos 1,3 milhão de famílias aguardam pagamento do Auxílio Brasil



Confira mais informações no DCI, parceiro do Metrópoles.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Auxílio Brasil: veja calendário de pagamento de 23 a 31 de maio apareceu primeiro em Metrópoles.