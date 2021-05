Auxílio emergencial: calendário da segunda parcela é antecipado

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A CAIXA anunciou a antecipação do calendário da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O novo calendário tem início no dia 16 de maio, com crédito para os nascidos em janeiro, e finaliza no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. Já em relação aos saques dos benefícios, inicialmente previsto para encerrar em 8 de julho, terá agora o encerramento no dia 17 de junho para os nascidos em dezembro.

Os créditos do auxílio são depositados por meio da conta digital e através do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar o pagamento de boletos, contas domésticas ou realizar compras em lojas virtuais. Após o prazo informado pelo calendário, a quantia pode ser sacada sem custos.

Já os beneficiários do Bolsa Família continuam a receber o Auxílio Emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. Os recursos também podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Para mais informações, acesse o site auxilio.caixa.gov.br

Fonte: Brasil 61