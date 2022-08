Auxílio-taxista: benefício começa a ser pago nesta terça-feira

O benefício emergencial Bem-Taxista começa a ser pago nesta terça-feira, para quase 250 mil taxistas. O benefício será concedido até dezembro para compensar a elevação do preço de combustíveis e derivados. Serão seis parcelas de mil reais. As parcelas de julho e agosto do auxílio taxista serão pagas juntas, e a terceira parcela, em 30 de agosto.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, têm direito aos benefícios os motoristas de táxi registrados nas prefeituras e os titulares das concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio.

O cadastro é feito diretamente pelas prefeituras, sem precisar que o taxista faça qualquer coisa. Em caso de atraso no envio de dados, as prefeituras terão nova chance, de 20 de agosto a 11 de setembro.

O dinheiro será depositado nas contas poupança sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Mas, atenção: o Bem-Taxista não pode ser pago para quem já recebe o auxílio caminhoneiro.

