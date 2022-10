Avanço de frente fria deve trazer chuva a Salvador nesta terça-feira (25)

O avanço de uma frente fria em Salvador poderá causar chuvas moderadas a partir do final do dia desta terça-feira (25). Na Segunda (24), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, em áreas isoladas da capital. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Na quarta-feira (26) são esperadas chuvas moderadas, por vezes fortes, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Já na quinta (27), o deslocamento da frente fria para o Oceano Atlântico reduzirá as chances de chuvas no período da tarde. Porém, devido aos acumulados, ainda há risco para deslizamentos de terra.

Plantão



A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão.