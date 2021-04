Avanço: Secretaria de Saúde inicia a vacinação de trabalhadores da Educação e Segurança e Salvamento

Foram 400 doses destinadas à primeira ação de vacinação de trabalhadores da Educação e Segurança e Salvamento nesta terça-feira (20). As equipes da Vigilância Epidemiológica do município atuaram na ação na UFSB no início da imunização dos trabalhadores da Educação do Ensino Regular com 55 anos ou mais e trabalhadores da Força de Segurança e Salvamento de 45 a 59 anos.

Entre eles, o Policial Rodoviário Federal Wellington, foi vacinado na ação. “Não sei como descrever, uma sensação que transcende, essa doença está mantando muitas pessoas e a gente se sente agradecido em estar tomando essa primeira dose”.

A Secretária de Educação e Cultura, professora Regiane Miranda, reforçou o sentimento de alegria pelos trabalhadores da educação: “É uma satisfação muito grande em saber que a vacina está chegando aos trabalhadores da educação, para que a gente muito em breve retorne nossa vida normal das nossas aulas, com os nossos alunos, com os profissionais da educação”.

A diretora de Vigilância em Saúde de Teixeira de Freitas, Rosidalva Barreto, ressaltou que esta foi apenas a primeira ação: “Iniciamos a vacinação dos trabalhadores da Educação a partir de 55 anos e Segurança e Salvamento de 45 anos, sem ter momentos de aglomeração, e reforçamos que vamos ter outros momentos para imunizar todo esse grupo”.

Por | Ascom