Avanços conquistados pela Secretaria de Assistência Social de Itamaraju

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Itamaraju tem diversos serviços realizados por meio das equipes dos seus equipamentos sociais e programas específicos, onde vem facilitando o acesso e possibilitando o atendimento à população. A titular da pasta em Itamaraju é a primeira-dama Fabiana Angênica, que vem comandando toda uma equipe que desenvolve um trabalho de assistência social voltado ao serviço de proteção e atendimento integral à família, incluindo personagens como crianças e adolescentes, adultos e idosos, monitorando a convivência e fortalecendo os vínculos.

“As ações que ocorrem no SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são de extrema importância para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, fortalecer a convivência familiar e comunitária, estimular o desenvolvimento de habilidades e propiciar a formação cidadã dos adolescentes são princípios essenciais. Nosso objetivo é prestar atendimentos especializados às famílias e assegurar que essas pessoas não tenham seus direitos violados”, disse a secretária Fabiana Angênica.

A secretária Municipal de Assistência Social de Itamaraju, Fabiana Angênica, explica que o SCFV é um serviço da proteção social básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

O serviço pode ser ofertado no CRAS ou nos Centros de Convivência e tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. Podem participar crianças, jovens e adultos, de 0 a 80 anos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único.

A secretária Fabiana Angênica esclarece que o Cadastro Único é um novo canal de atendimento para Programas Sociais do Governo Federal, ou seja, é um instrumento de coleta de dados e informações que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. Itamaraju, por exemplo, possui mais 20 mil pessoas cadastradas no Cadastro Único e são atualmente 13.700 pessoas no município que recebem o Auxilio Brasil (antigo Bolsa Família) e são mais de 300 cestas básicas distribuídas todo mês – e, que qualquer pessoa que deseja obter algum benefício social do município ou do Governo Federal, é preciso ter o Cadastro Único devidamente atualizado.

Em Itamaraju o SUAS – Sistema Único de Assistência Social está organizado por meio de uma rede de proteção social, que pode ser básica ou especial. As unidades que ofertam serviços e programas desse sistema descentralizado e participativo são chamadas de CRAS e CREAS. O município de Itamaraju possui duas unidades fixas e uma unidade volante do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e uma unidade do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CRAS é um equipamento público preventivo no qual são oferecidos serviços, programas e benefícios com o objetivo de prevenir situações de risco e de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Já o CREAS é uma unidade pública da política de Assistência Social e jurídica onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

A secretária Municipal de Assistência Social de Itamaraju, Fabiana Angênica, destaca que por meio da pasta, vários outros instrumentos em funcionamento e projetos em andamento têm mudado a vida das pessoas. O SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão implantado em Itamaraju na gestão do prefeito Marcelo Angênica (PSDB), tem como finalidade resolver a demanda das pessoas, seja com informações, dúvidas, reclamações, emissão de documentos e muitos outros serviços. Atualmente por meio de um acordo do Município e o Ministério Público Federal do Trabalho, Itamaraju está oferecendo na Praça Marechal Castelo Branco aos adolescentes e jovens da cidade por meio do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o programa “100 mil maneiras” com centenas de vagas disponíveis para cursos e oficinas gratuitos em diversas áreas de acesso direto ao trabalho, cuja capacitação é feita na modalidade presencial.

O Programa Famílias Fortes é uma ferramenta de fortalecimento de vínculos como caminho para a prevenção de comportamentos que possam gerar prejuízo social, físico ou emocional a crianças, adolescentes e suas famílias. Além do “Famílias Fortes” a Secretaria Municipal de Assistência Social de Itamaraju, implantou também o programa “Força Feminina” que trabalha as habilidades de vida que englobam a capacidade de criar relações positivas com a família e amigos, de ouvir e se comunicar eficazmente, de gerenciar resolução de problemas, tomada de decisão e assumir responsabilidades. Com a 43ª Companhia Independente da Polícia Militar foi estabelecido um projeto de ressocialização em que estão inseridos homens denunciados, condenados ou com medidas restritivas pelas práticas de agressões ao público feminino. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Itamaraju ainda é a responsável pelas atividades e assistência do Grupo de Convivência do Idoso e gerencia o Abrigo Institucional de Crianças, que de 24 delas abrigadas desde que a atual gestão assumiu a unidade, o êxito foi satisfatório, restando apenas 8 crianças.

A secretária de Assistência Social de Itamaraju, Fabiana Angênica, informa que a Secretaria Municipal prepara um grande evento para o próximo dia 5 de outubro, no aniversário de 61 anos de emancipação político-administrativa de Itamaraju e o local escolhido para o dia de lazer é a Praça da Independência, objetivando ficar mais próximo das crianças e famílias dos bairros Baixa Fria, Vale do Jucuruçu e São Bernardo, que foram bastante castigados nas últimas enchentes. Em novembro uma outra programação celebra o mês da Consciência Negra e também irá marcar o Dia Internacional de Luta pelo fim da Violência contra a Mulher. E em dezembro, o encerramento do ano poderá ser o incentivo perfeito para as pessoas exercerem o espírito de solidariedade com a realização da programação do “Ato de Natal”. “Nós temos realizado em Itamaraju um trabalho de apoio, orientação e acompanhamento por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. Nosso objetivo é assegurar que as pessoas do nosso município encontrem no poder público, através dos programas sociais, a garantia dos direitos básicos”, concluiu a secretária Fabiana Angênica.

